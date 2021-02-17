РИАМО - 17 фев. В настоящий момент в столичных аэропортах задержано или отменено 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внукове шесть рейсов задержаны, а три – отменены. В Домодедове 17 рейсов задержано, один отменен. В Шереметьеве три рейса задержано, два отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, отмененных и задержанных рейсов там не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

В среду в Московском регионе ожидается облачная погода со снегом. Температура днем составит до минус 11 градусов.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>