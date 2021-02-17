РИАМО - 17 фев. Пробки на дорогах столицы в среду утром достигли 7 баллов из 10 возможных, сильные затруднения отмечаются в центре города и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент сложности в движении зафиксированы в центре столицы: плохо движется Новый Арбат, Тверская улица, Большая Якиманка, Яузская улица, Большая Лубянка.

Также серьезные заторы есть на Москворецкой набережной, Большом Каменном мосту, Житной и Валовой улицах.

Затруднения выявлены на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Также пробки зафиксированы на севере, востоке, юге, юго-западе МКАД. Стоят Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, проспект Мира, Рязанский проспект, Волгоградский проспект.

В городе зафиксировано большое количество ДТП. По прогнозу сервиса, снижение уровня загруженности дорог ожидается только к 11 часам.