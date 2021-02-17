РИАМО - 17 фев. Мощный снегопад, прошедший в Московском регионе, лишил птиц семян дикорастущих растений, что может обернуться массовым голодом среди пернатых, сообщил РИАМО руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин.

«Такие снегопады влияют на прокорм. Потому что высокий снежный покров закрывает дикоросы - это высокая трава с созревшими семенами, которые являются кормом для многих птиц. Сейчас добраться до этого корма птицы не смогут», - сказал Мишин.

По его словам, в связи с этим зимой может погибнуть от 50% до 80% популяции певчих птиц.

«Конечно, такой снегопад - это колоссальное испытание для зерноядных певчих птиц. Многие из них погибнут. Это естественный отбор. Летом популяция восстанавливается», - пояснил орнитолог.

Он добавил, что птицам могут помочь люди, для этого нужно вешать кормушки для пернатых. Однако такую «продуктовую» помощь необходимо оказывать регулярно.

«Сейчас многие люди содержат кормушки, но главное - не бросать их. Если начали кормить птиц, то надо кормить их до самого отлета. Потому что если птиц покормить пару недель, а потом бросить, тогда происходит катастрофа», - сказал Мишин.

Он отметил, что птицы привыкают к кормовому месту. Они прилетают на кормушку, где всегда была еда, а ее вдруг не оказывается. В таком случае не у всех пернатых хватит сил долететь до другой кормушки.