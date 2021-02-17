РИАМО - 17 фев. Подмосковным автовладельцам в среду рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный из-за непогоды и роста числа ДТП, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции региона.

В Подмосковье на некоторых трассах сотрудники ГИБДД ограничили движение для оперативного оформления ДТП и осуществления дорожными службами снегоуборочных и обрабатывающих работ.

«Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия, отказаться от управления транспортным средством и воспользоваться услугами общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Автолюбителям, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию, нужно обращаться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на Единый номер «112».