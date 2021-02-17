РИАМО - 17 фев. В поселении Новофедоровское ТиНАО возведут пожарное депо на два машино-места, а на его территории будет находится учебно-тренировочная башня со скалодромом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание будет расположено в деревне Рассудово.

«Сегодня новые пожарные депо в Троицком и Новомосковском округах возводятся в рамках государственной программы «Безопасный город». Строительство важных социальных объектов направлено на минимизацию последствий от ЧП и возможных возгораний, а также сокращение времени прибытия экстренных служб на места вызова», — сказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание будет оснащено восстановительным центром с тренажерным залом, сауной, комнатой отдыха и комнатой психологической разгрузки. Кроме того, территория рядом с депо также будет благоустроена.