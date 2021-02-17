РИАМО - 17 фев. Палаты Дурново в Замоскворечье, расположенные на Климентовском переулке, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание названо в честь генерал-аншефа Николая Дурново, по приказу которого в конце XVIII были построены двухэтажные каменные палаты. В 1871 году к объекту присоединили здание и дом приобрел г-образную форму.

«Палаты Дурново в Климентовском переулке практически полностью сохранили свой исторический облик. Речь идет как о несущих конструкциях, так и о фасадах, а также декоративном убранстве интерьеров», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Объект за свою историю сменил несколько владельцев. В 1867 году его приобрел «железнодорожный король» Петр Губонин, при котором площадь палат значительно увеличилась.

В советские годы в палатах находились школа, детская библиотека, районный отдел народного образования, а в настоящее время расположен совет ректоров вузов Москвы и Московской области, а также факультет информационных бизнес-систем МФТИ.