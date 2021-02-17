РИАМО - 17 фев. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе употребления горячих супов каждый день, но посоветовала не злоупотреблять крем-супом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалист отметила, что горячий суп способствует выработке гормона насыщения — холецистокинина.

«Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды и не провоцировать переедание. То есть он будет в хорошей форме без ожирения», — считает Павлова.

Также она рекомендовала не есть часто супы-пюре, так как нужно давать нагрузку на зубы.

Кроме того, эти супы быстрее усваиваются, а энергии запасается больше. Лучше всего готовить крем-супы на мясной бульоне и добавлять туда зелень. ​