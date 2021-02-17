РИАМО - 17 фев. Один человек пострадал после того, как легковой автомобиль въехал в остановку на улице Дыбенко в столичном районе Ховрино, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Авария произошла утром в среду на улице Дыбенко в районе дома №14.

«Предварительно, один пострадавший. ДТП не повлияло не движение транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее водителей предупредили о 9-балльных пробках в столице в вечерний час пик. На дорогах возможна гололедица.