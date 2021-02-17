РИАМО - 17 фев. Ко Дню защитника Отечества в столичных библиотеках пройдут онлайн-встречи с авторами военной прозы и поэзии, также в них примут участие потомки маршалов СССР, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Библиотеки организуют онлайн-марафон «Отцы и дети» на портале «Онлайн.Библиогород». В нем примут участие не только авторы военной прозы и поэзии, но и потомки маршалов Советского Союза. На виртуальных встречах они вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

17 февраля в 11:00 генерал-лейтенант СВР в отставке, публицист, член Союза писателей России Дмитрий Епишинин расскажет о своей жизни и создании поэтического офицерского клуба «20/12». В 13:00 полковник в отставке Владлен Гурковский и переводчик Евгений Лозовик представят зрителям свое многотомное произведение «Кадетские корпуса Российской империи».

18 февраля в 11:00 заместитель президента Фонда памяти полководцев Победы, полковник в запасе Алексей Говоров — внук маршала Советского Союза Леонида Говорова — расскажет про жизненный путь своего деда и про свою военную карьеру.

В 13:00 президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала СССР Ивана Конева Наталья Конева также расскажет про своего деда и об истории создания фонда. И в 15:00 праздничный марафон завершит внук маршала Рокоссовского — полковник в отставке, сотрудник Государственного НИИ военной медицины Минобороны Константин Рокоссовский.