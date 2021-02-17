РИАМО - 17 фев. В столичных КТ-центрах с начала пандемии коронавируса было сделано почти 500 тысяч исследований, сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В КТ-центрах, организованных в городских поликлиниках, проводят высокоточную диагностику у пациентов с подозрением на коронавирус.
«Помимо компьютерной томографии, в центрах берут анализ крови и анализы на коронавирус, снимают электрокардиограмму», - говорится в сообщении.
После этого специалисты принимают решение о дальнейшем лечении пациента. В случае амбулаторного режима, пациент получает бесплатные лекарства.
Амбулаторные КТ-центры интегрированы в единую цифровую платформу московского здравоохранения. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что почти исключает ошибки.
По последним данным, в Москве выявили свыше 956 тысяч случаев заражения коронавирусом, вылечились более 869 тысяч пациентов, скончались – 14 348 пациентов. В столице продолжается вакцинация от инфекции. Прививки делают бесплатно и добровольно.
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