РИАМО - 17 фев. В столичных КТ-центрах с начала пандемии коронавируса было сделано почти 500 тысяч исследований, сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В КТ-центрах, организованных в городских поликлиниках, проводят высокоточную диагностику у пациентов с подозрением на коронавирус.

«Помимо компьютерной томографии, в центрах берут анализ крови и анализы на коронавирус, снимают электрокардиограмму», - говорится в сообщении.

После этого специалисты принимают решение о дальнейшем лечении пациента. В случае амбулаторного режима, пациент получает бесплатные лекарства.

Амбулаторные КТ-центры интегрированы в единую цифровую платформу московского здравоохранения. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что почти исключает ошибки.

По последним данным, в Москве выявили свыше 956 тысяч случаев заражения коронавирусом, вылечились более 869 тысяч пациентов, скончались – 14 348 пациентов. В столице продолжается вакцинация от инфекции. Прививки делают бесплатно и добровольно.

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Текстовая трансляция

16 ФЕВРАЛЯ

- В РФ подтвердили эффективность отечественных вакцин против «британского» штамма Covid. Сыворотки получили от привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

- Россия продлила запрет на полеты в Великобританию. Такая мера призвана не допустить распространение коронавируса.

- Повсеместное ношение масок способно остановить распространение коронавируса в очень короткие сроки, заявил Генадий Онищенко. Он отметил, что эффективность данной профилактической меры подтверждает опыт Китая.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.