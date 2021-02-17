РИАМО - 17 фев. За первые пять недель текущего года цены на картофель и морковь на отечественным рынке выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК.

Так, картофель вырос в цене сразу на 40%: 30,9 рубля против 22,2 рубля годом ранее, а морковь на 34% — 37 рублей в этом году против 27,5 рубля за 2020 год.

«Цена 1 килограмма помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 рубля; огурцов — на 16%, до 175,4 рубля; репчатого лука — на 10%, до 27,8 рубля», —​ говорится в сообщении.

А вот цена на белокочанную капусту не повысилась. Ее стоимость составляет 21,4 рубля, что соответствует уровню прошлого года.

Из перечисленных овощей только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.