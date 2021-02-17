РИАМО - 17 фев. Для юных жителей столицы в настоящее время открыт набор в более 37 тысяч секций, всего в этом году учениками школ и их родителями подано более 960 тысяч заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самыми популярными кружками стали лингвистика, математика, углубленное изучение русского языка и литературы.

«Портал mos.ru предоставляет возможность подобрать подходящий кружок по интересующему ребенка направлению и близкому расположению к дому. Подать заявку на обучение можно онлайн, для этого не требуется личный визит в образовательную организацию», — отметил замглавы департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов.

Кроме того, все желающие могут записаться в кружки и секции в организации, подведомственные департаментам образованию и науки, культуры и спорту. В настоящее время там доступно более 130 тысяч занятий разных направлений.

Для записи необходимо зайти в соответствующий каталог услуг в разделе «Образование». Далее необходимо уточнить этап обучения и ввести ключевые слова для название кружка. Для пользователей доступен расширенный поиск, который позволяет указать пол ребенка, станцию метро, конкретный вид деятельности и желаемое время.

Пользователи старше 14 лет могут подавать заявления самостоятельно. Ответ от секции или кружка придет на почту или в личный кабинет mos.ru. В нем будет приглашение на прослушивание или тестирование.

Платные занятия можно оплатить через портал mos.ru. При этом пользователи карты «Мир» до 31 августа могут оплатить услуги без комиссии.

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