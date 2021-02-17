РИАМО - 17 фев. Плотность движения в столице утром в среду составляет 5 баллов из 10 возможных, к вечеру ожидаются 9-балльные заторы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Сейчас на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе», — говорится в сообщении.

Нормальный трафик зафиксирован на Ленинградском проспекте, Мичуринском проспекте и Ленинском проспекте.

На 102-м километре внутренней стороны МКАД в правом ряду столкнулись два грузовых автомобиля. Один из грузовиков при этом заехал на отбойник и застрял. На данный момент движение он не затрудняет, но планируется привлечение автокрана, поэтому лучше объехать этот участок.

На 60-м километре по внутренней стороне МКАД также ДТП с грузовиком. Автовышка совершила столкновение с отбойником и опрокинулась набок, заняв две правые полосы. На месте работают оперативные службы города, движение затруднено на 3 километра.

Общая длина заторов на территории столицы на текущий момент составляет 190 километров.