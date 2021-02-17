РИАМО - 17 фев. В прошлом году некоторые родители, зарегистрировавшие рождение своих детей в Подмосковье, выбрали такие экзотические имена для малышей, как Святогор, Себастьян, Мальвина и Сильва-Мария, сообщили РИАМО в Главном управлении ЗАГС Московской области.

«В 2020 году популярными были имена Александр, Михаил, Максим, Мария, Анна, София; редкими - Ричард, Святогор, Себастьян, Мальвина, Нонна, Сильва-Мария», - сказала начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

По данным Росстата, в 2020 году в Московской области родились 79 107 детей, что на 5376 малышей больше, чем в 2019 году. Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в регионах ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России.

«Эти цифры свидетельствуют о комплексной работе в сфере родовспоможения региона», - отмечала ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Быть мамой в Подмосковье комфортно

В Подмосковье успешно работает call-центр системы родовспоможения. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

Также будущим родителям подскажут, как записаться на прием к специалисту-консультанту, расскажут об услугах для беременных, молодых мам и пап, помогут подобрать наиболее удобный роддом.

Кроме того, в call-центре «Стань мамой в Подмосковье» работают клинический психолог и консультант по грудному вскармливанию. Получить консультацию можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03. Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Всего в Московской области насчитывается семь перинатальных центров, оснащенных современным оборудованием, и более 30 родильных домов. Безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи из Московского региона, но и жители других субъектов РФ и зарубежья.

Свыше 60 тыс семей Подмосковья получили выплату для новорожденных>>