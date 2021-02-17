РИАМО - 17 фев. Прошедшей ночью температура воздуха в Москве составила до минус 11 градусов, а в Подмосковье — минус 16,6 градуса, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«По предварительным данным, в ночь со вторника на среду в Москве температура воздуха составила минус 11 – минус 9 градусов. В Московской области самые низкие показатели были на востоке региона – минус 16,6 градуса», — сказала Волосюк.

В среду в Московском регионе ожидается до минус 11 градусов и небольшой снег.

На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.