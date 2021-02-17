РИАМО - 17 фев. Российские ритейлеры уведомили Минпромторг о том, что производители запросили повышение отпускной стоимости яиц и мяса птицы на 10%, пишет в среду газета «Известия».

Изготовители объясняют такое решением птичьим гриппом и, как следствие, сокращением предложений по яйцам и курятине. Между тем, в Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации подтвердили, что себестоимость продукции за год подорожала на четверть.

«Изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Поэтому цена на эти продукты на полке будет меняться. <…> В подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени», — отмечается в материале.

В Минсельхозе отметили, что информации о грядущем повышении цен на указанные продукты нет. Хотя рост цен на корма, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов и повышение спроса могут создать для этого предпосылки. ​

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