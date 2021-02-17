РИАМО - 17 фев. В Долгопрудном их-за износы трубы в 97 домах, школе, четырех детсадах и детской поликлинике отключалось отопление, в настоящий момент оно восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Снижение параметров теплоснабжения в жилых домах и соцобъектах произошло днем 16 февраля.

«Причиной снижения теплоснабжения стало повреждение стальной трубы из-за износа по адресу: площадь Собина, у дома 1. Нарушений в подаче ХВС и газоснабжения не было», — говорится в сообщении.

Ночью 17 февраля аварийные работы были завершены. К ликвидации последствий ЧП привлекались 45 человек и 13 единиц техники. К настоящему моменту отопление восстановлено по штатной схеме и работает в полном объеме.