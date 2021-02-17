РИАМО - 17 фев. Московские инноваторы могут испытывать свои технологические проекты на 108 площадках мегаполиса, свыше 50 программ уже успешно прошли испытания, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В Москве с 2019 года работает программа пилотного тестирования инновационных решений. С помощью нее наукоемкие компании могут испытать свои разработки на городских площадках. Таким образом, можно оценить конкурентноспособность продукта, а также до выхода на рынок исправить выявленные ошибки.

«С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Проекты разрабатывают в сфере инновационных технологий, медицины, образования, строительства, торговли, промышленности и других.

Так, компания «Экзопласт» разработала роботизированный комплекс экзоскелета кисти, названный «Экзокисть-2». Благодаря этому устройству пациенты после инсульта и дети с ДЦП получили возможность восстанавливать двигательную функцию рук с помощью мысленных команд.

Эту разработку тестировали в Центре патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения Москвы. В результате данная разработка позволила снизить людям степень инвалидности.

Еще одна компания — vOICe vision — изобрела «Звуковое зрение». Это устройство из очков с видеокамерой и специальным программным обеспечением. С помощью нее слепые люди обретают возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Стать участников программы пилотного тестирования можно на сайте Московского инновационного кластера, оставив заявку на участие с описанием проекта.

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