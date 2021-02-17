РИАМО - 17 фев. Проведение корпоративной вечеринки после работы на дистанционке позволит коллективу снова почувствовать себя единой командой, однако не стоит забывать о соблюдении общепринятых правил профилактики коронавируса, сообщил РИАМО врач-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Денис Рассоха.

«После воссоединения коллектива в офисе руководитель или специалист по персоналу может использовать корпоратив в качестве тренинга на сплоченность команды в игровой форме, что поможет сделать праздник интереснее и избежать чрезмерного употребления алкоголя», - сказал Рассоха.

По его словам, на корпоративе руководство также может сообщить сотрудникам новости в менее официальной форме, чем обычно.

«Возможно, что в период удаленки некоторые сотрудники проявили себя лучше других, тогда имеет смысл похвалить их не сухо в кабинете, а сказать добрые слова за праздничным столом. Если руководство, проанализировав период дистанционной работы, решило повысить кого-то в должности, то объявление об этом на корпоративе позволит сотрудникам более искренне и неформально поздравить коллегу», - отметил психотерапевт.

Если в рабочей команде есть новички, которые из-за удаленки не успели познакомиться со всеми и влиться в коллектив, то на корпоративе необходимо представить их коллегам.

«Кроме того, важно понимать отличие корпоратива от посиделок друзей и помнить о мере раскрепощения и сближения, чтобы потом не краснеть за свое поведение. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в рабочем коллективе», - добавил эксперт.

Рассоха также напомнил о соблюдении правил антиковидной безопасности - в помещении следует включить рециркулятор для обеззараживания воздуха, расставить стулья на расстоянии друг от друга, необходимо исключить парные танцы.

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16 ФЕВРАЛЯ

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