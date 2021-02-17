РИАМО - 17 фев. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура днем составит до минус 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно, пройдет небольшой снег, местами гололедица», — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться от минус 11 до минус 9 градусов днем, а ночью этот показатель может достигнуть отметки в 22 градуса мороза.

Западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. На дорогах возможно образование гололедицы.