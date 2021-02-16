РИАМО - 16 фев. В Московской области перед судом предстанет 33-летний москвич, который обвиняется в убийстве по найму, совершенном группой лиц, а также незаконном обороте оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

В августе 2019 года к злоумышленнику обратилась супруга его компаньона и предложила ему убить ее супруга за 50 миллионов рублей. Москвич согласился, однако для исполнения задуманного привлек своего знакомого, который был готов убить человека за 3 миллиона рублей.

«В сентябре того же года обвиняемый вместе с соучастником, от «услуг» которого он позже отказался, купили переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, а также боеприпасы и накладную бороду. Супруга передала злоумышленнику деньги, чтобы тот купил и установил «датчик движения» на автомобиль мужа», — говорится в сообщении.

В начале декабря жена убедила супруга поехать вместе с обвиняемым к шаману, чтобы «снять порчу». Убийство мужчины произошло в салоне автомобиля в городском округе Домодедово: ему выстрелили в голову и он умер на месте.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, где его рассматривают по существу. Уголовные дела в отношении соучастников убийства выделены в отдельное производство.