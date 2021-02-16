РИАМО - 16 фев. В поселке Молодежный Наро-Фоминского округа, который находится в пяти километрах от Киевского шоссе, сдадут в аренду нежилое помещение на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь помещения свободного назначения составляет 95,4 квадратных метра, а стартовая величина годовой арендной платы за пользование составляет 261 тысячу рублей.

«Само помещение расположено на первом этаже, имеет отдельный вход. В настоящий момент оно свободно и не занято третьими лицами», – говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта, сам аукцион пройдет 17 марта. Заявки на торги принимаются на электронной торговой площадке по ссылке. Номер процедуры: 45581.