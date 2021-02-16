РИАМО - 16 фев. На аукцион по аренде в поселке Коломна-1 выставлено нежилое помещение под различные виды деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Коломна-1 представляет собой поселок в городском округе Коломна, который располагается в 23 километрах от Коломны. Ближайшей транспортной магистралью является М-5. Площадь помещения составляет 783,8 квадратных метра. Срок аренды составляет пять лет.

«Нежилое помещение расположено на первом этаже здания 1984 года постройки. Вход осуществляется с отдельного входа. Добраться до здания возможно как личным автотранспортом, так и общественным», – говорится в сообщении.

Стартовая величина годовой аренды за пользование помещением составляет 1,79 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля на электронной торговой площадке по ссылке. Номер процедуры: 43220. Аукцион пройдет 15 апреля.