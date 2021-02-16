РИАМО - 16 фев. Специалисты столичного Роспотребнадзора и мировой судья судебного участка №341 района Восточное Дегунино помогли горожанину вернуть деньги в четырехкратном размере за неоказанные юридические услуги, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Житель Москвы сообщил, что заключил с компанией «Содействие» договор на 50 тысяч рублей на оказание юридических услуг.

«Юридическая организация услуги по договору оказала не в полном объеме, в части представления интересов гражданина в суде и подачи исполнительного листа в ФСПП услуги не оказывались», — говорится в сообщении.

На претензию вернуть деньги руководство фирмы ответило отказом. Тогда клиент обратился к мировому судье.

Судья вынес решение в пользу потребителя, взыскав с ООО «Содействие» денежные средства, уплаченные за неоказанные услуги, в размере 10,2 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 10,1 тысячи рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя – 15 тысяч рублей, а всего – 45,3 тысячи рублей.

Таким образом, юридическая компании, отказавшись вернуть потребителю в досудебном порядке 10,2 тысячи рублей, по решению суда обязана выплатить денежные средства более чем в четыре раза превышающие сумму, указанную потребителем к возврату в претензии.