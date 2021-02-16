РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В Добрыниховской амбулатории в подмосковном Домодедове организуют дополнительный прием врача-терапевта, он будет идти один раз в неделю, сообщила заместитель главного врача ДЦГБ Вера Максютина.

Во вторник в Повадинском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Вячеслава Крымова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Со следующей недели по средам мы организуем один раз в неделю еще приемы терапевта. Вакансия врача общей практики у нас размещена, поэтому, как только будет физическое лицо, врач придет на прием непосредственно в Добрыниховскую амбулаторию», — сказала Максютина.

Жители Повадинского административного округа пожаловались, что в данной амбулатории более полугода нет врача общей практики. По словам Максютиной, в настоящее время три раза в неделю в амбулатории осуществляется выездная работа специалиста.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.