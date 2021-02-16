РИАМО - 16 фев. Следователи в Москве завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников системы здравоохранения, которые похищали и сбывали медикаменты для лечения онкологических больных, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Медики убедили пациентку, находящуюся на амбулаторном лечении с тяжелым заболеванием, в необходимости приобретения и приема препарата иностранного производства за деньги. В действительности же данные медикаменты предоставлялись пациентам бесплатно.

«Злоумышленники оформляли рецепты на получение дорогостоящего лекарства, на основании которых сами получали препараты в аптечных пунктах и продавали их», — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом.