РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В Повадинском административном округе в Домодедове планируется реконструировать систему общего освещения, сообщил начальник территориального отдела Алексей Голенко.

Во вторник в Повадинском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Вячеслава Крымова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«В Повадинском округе планируется реконструкция систем общего освещения. Это село Вельяминово, улицы Искорка, Затейная, Жемчужная, Запрудная. Затраты составят 2 миллиона 460 тысяч рублей», — сказал Голенко.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате.

На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, общественных советов, общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, а также заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов госвласти и СМИ.