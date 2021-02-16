РИАМО - 16 фев. Депутаты Мособлдумы разрабатывают законодательную инициативу по установлению штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провел выездное заседание в Мытищах. Депутаты совместно с представителями Минсельхоза, МСУ и прокуратуры региона обсудили возможность установления административной ответственности за нарушение требований к содержанию животных. Сейчас требования к содержанию питомцев есть, а штрафы не предусмотрены.

«Отсутствие штрафов приводит к несоблюдению недобросовестными владельцами животных требований к содержанию домашних любимцев. То есть правила есть, а наказать нарушителей невозможно. Мы не можем ввести ответственность в областной КоАП, так как субъекты не наделены соответствующими полномочиями. Однако устранять возникший правовой пробел все-таки необходимо», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Депутат отметил, что ранее в КоАПе Московской области была установлена административная ответственность за нарушение выгула домашних животных. Штраф составлял от 100 до 1,5 тысяч рублей. Однако после принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочия с региона были сняты и статья исключена.

«Совместно с профильными министерствами и ведомствами мы разработаем закинициативу. В ней пропишем штрафы, которые будут полагаться за нарушение правил выгула животных. Например, если собака гуляет без поводка или намордника. Точно штрафы должны быть выше, чем были раньше в региональном КоАПе, так как они были практически не эффективными. Закинициатива будет направлена в Госдуму уже весной», — подытожил Керселян.