РИАМО - 16 фев. В адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области за январь поступило порядка 3 тысяч обращений граждан посредством Центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

«Все поступившие обращения были рассмотрены профильными подразделениями ведомства. Ответы направлены в установленные сроки», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Чаще всего обращения касались тем земель сельхозназначения и бездомных собак, а также диких животных, которые попали в ДТП или вышли к людям.

Вопросами-лидерами стали обращения к ветеринарным сотрудникам ведомства, представителям Охотнадзора и Гостехнадзора Минсельхозпрода.

Больше всего обращений поступило из городских округов Красногорск, Одинцовский, Волоколамский, Подольск и Балашиха.