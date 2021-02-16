РИАМО - 16 фев. Разработке и согласованию методических рекомендаций по работе передвижных пунктов в Подмосковье следует уделить особое внимание, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законы об основах охраны здоровья граждан и об обращении лекарственных средств. Законопроектом предлагается обязать аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования. Также вводится понятие «передвижной аптечный пункт».

«Проблема реальной доступности лекарств для жителей разных регионов России, в частности Подмосковья, актуальна и важна. Особенно вопрос значим для маломобильных групп населения, к которым относятся инвалиды, в том числе дети-инвалиды», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимира Вшивцева, именно эта категория граждан является основным потребителем не только лекарственных средств, но и фармацевтических изделий.

«Вместе с тем представленный законопроект включает в себя целый ряд не связанных между собой видов деятельности, и в таком виде будет сложно обеспечить нормативно-правовое их регулирование и исполнение», — подчеркнула Вшивцев.

Он отметил, что следует уделить особое внимание разработке и согласованию четких методических рекомендаций по работе «передвижных аптечных пунктов». Например, в части условий выдачи лекарств по бесплатным рецептам для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.

По словам депутата, в законопроекте также отсутствуют нормы, которые необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение требований закона.