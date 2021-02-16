РИАМО - 16 фев. Количество аварий, произошедших на федеральных трассах в Московском регионе, снизилось на 9,3%, мероприятия по снижению аварийности выполнили в 2020 году на 100%, сообщается на сайте Росавтодора.

Проанализировав статистику ДТП на подведомственных федеральных дорогах, в прошлом году сотрудники учреждения выявили 57 очагов аварийности. Они преимущественно расположены на трассах М-2 «Крым», М-8 «Холмогоры» и А-108 «Московское большое кольцо».

«Для того, чтобы их обезопасить, в прошлом году был выполнен целый ряд мероприятий. Установлено 13,9 километра металлического барьерного ограждения по краю проезжей части, 47,7 километра – по оси проезжей части и 8,25 километра пешеходного ограждения. Также по краю проезжей части на протяжении 7,8 километра нанесли продольные шумовые полосы», – говорится в сообщении.

На потенциально опасных участках дорожные службы разместили 365 новых дорожных знаков, на пересечениях и примыканиях дорог – 5 светофорных объектов, еще 16 пешеходных светофоров установили с кнопкой вызова. Еще 13 светофорных объектов оборудовали LED-подсветкой. Кроме того, на участках протяженностью 2,3 километра были смонтированы противоослепляющие экраны.

Главный результат работы по ликвидации очагов аварийности в Московской области: количество ДТП сократилось на 9,3%, число погибших – на 8,3%, а пострадавших – на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году эта работа продолжится.