РИАМО - 16 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с несовершеннолетней девочкой, которая якобы ранила ножом пожилую женщину, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка в московской квартире трижды ударила свою 75-летнюю бабушку кухонным ножом в плечо и в голову.

«Я знаю про эту ситуацию. По уточненной информации, девочка была правнучкой, а не внучкой. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, она уже находится дома», – сказала Ярославская.Она добавила, что многодетная семья находится в зоне внимания органов соцзащиты как семья, которая пребывает в трудной жизненной ситуации.

Ярославская отметила, что после завершения следственных мероприятий социальные службы посетят в семью с целью откорректировать индивидуально-профилактическую работу.

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