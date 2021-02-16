РИАМО - 16 фев. Блины любят все, но не каждый может себе позволить часто есть это калорийное блюдо, поэтому при приготовлении рекомендуется снизить их калорийность и повысить полезные свойства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Сейчас в магазинах огромный выбор таких продуктов.

«Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов — современные сковороды это позволяют. Хорошо делать блины на кефире, для этого выбирайте продукт пониженной жирности. Старайтесь уменьшить количество сахара в рецептуре», — говорится в сообщении.

Попробуйте добавлять в тесто мелко нарезанную зелень — шпинат, петрушку, укропу, лук или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами и клетчаткой. Можно приготовить необычные банановые блины без сахара. Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов.

В качестве более здорового наполнителя для блинов рекомендуется нежирный творог и постный мясной фарш. Овощи, тушеные или запеченные, тоже вполне подойдут. Еще один вариант – фруктовая начинка — тертые яблоки, размороженные или свежие ягоды.

В 2021 году Масленица начнется 8 марта. В эту чудесную пору в любви к блинам сдерживаться не принято, в ход идут все рецепты —​ и традиционные, и необычные. Помните, что любые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня и знать меру.

Употребление углеводов увеличивает содержание инсулина в крови, что может повлиять на деятельность поджелудочной железы и способствовать развитию сахарного диабета. Это происходит при систематическом употреблении данного продукта. Однако, если вы будете есть блины в течение недели, ничего катастрофического не случится.