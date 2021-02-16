РИАМО - 16 фев. В Доме правительства Московской области 18 февраля пройдет награждение победителей XIX молодежных Дельфийских игр, участниками стали команды из 72 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Награды победителям игр 2020 года вручит первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Игры состоялись в ноябре прошлого года и впервые прошли в дистанционной форме. Творческую делегацию от Подмосковья представили 62 участника», - говорится в сообщении.

В результате учащимся детских школ искусств и колледжей региона удалось завоевать 14 медалей Дельфийских игр. Так, сборная команда региона заняла третье место в рейтинге Дельфийских игр.

Золотых медалей в номинациях «Фортепиано» и «Балалайка» удостоились Анастасия Орлова и Спиридон Хатзидимитриадис. Елизавете Логиновой присудили первое место в номинации «Флейта». Второе место в номинациях «Изобразительное искусство» и «Саксофон» заняли Ярослава Мурашко и Павел Волобуев.

Серебряные медали Дельфийских игр в номинациях «Домра» и «Медные духовые инструменты» достались Ирине Ролдугине и Тимофею Стасенко.

Третье место завоевали Ксения Войтышена в номинации «Домра», Егор Дмитриев – «Балалайка», Анастасия Ключерева – «Фортепиано», Светлана Кондратьева – «Скрипка», Евгений Козлов – «Классическая гитара», Лейла Казымова – «Фортепиано», Адрине Мартиросян – «Сольные народные инструменты».

Дипломантами игр стали еще семь конкурсантов Подмосковья.

ХХ молодежные Дельфийские игры России пройдут с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае. В настоящее время заявки для участия в региональном отборочном этапе подали 116 участников и два творческих коллектива. Прослушивания и просмотры проходят дистанционном формате.