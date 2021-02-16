РИАМО - 16 фев. Свыше 7 тысяч человек посетили 600 мероприятий проектов министерства культуры Подмосковья «ДК Онлайн» и «Мамы онлайн», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В прошлом году проекты работали в пилотном режиме в 11 муниципальных образованиях: Богородском, Кашире, Красногорске, Ленинском, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Раменском, Сергиево-Посадском, Мытищах и Подольске.

«1 апреля 2021 года оба проекта будут запущены на территории всей Московской области», – говорится в сообщении.

«ДК Онлайн» ориентирован на жителей населенных пунктов, в которых отсутствуют дома культуры. В рамках данного проекта свыше 70 клубных формирований, к которым относятся изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, спорт, танцы, вокал, ораторское искусство, а также театр, работают постоянно.

Второй проект создали для молодых мам в декретном отпуске. Его программа включает мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному искусству, а также такие востребованные предметы, как психология, медицина, кулинария, флористика.