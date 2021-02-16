РИАМО - 16 фев. Московским врачам удалось спасти 47-летнего жителя столицы, который за одну ночь пережил пять клинических смертей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.

Мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Когда приехали медики, у него уже наступила клиническая смерть.

«По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию», — говорится в сообщении.

Затем сердце пациента остановилось сразу же после приезда в медучреждение. Еще один раз сердце останавливалось на операционном столе.

Медикам снова удалось вернуть москвича к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце и установили в нее специальный тент. В настоящий момент пациент выздоравливает.

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