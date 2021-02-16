РИАМО - 16 фев. Неустойку в размере 80 тысяч рублей выплатили участнику долевого строительства под контролем судебных приставов, неустойку взыскали со строительной компании, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Исковые требования гражданина удовлетворил суд. Таким образом, после того, как деньги перечислили взыскателю, решение суда было исполнено, а права потребителей восстановлены.

«Мужчина заключил со строительной компанией договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В ходе приемки квартиры гражданин выявил существенные недостатки и направил застройщику требование с просьбой об их устранении», – говорится в сообщении.

Из-за того, что недостатки не были устранены, а сроки передачи квартиры сдвинулись, мужчина обратился в суд с требованием о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

По причине того, что должник не исполнил решения суда в срок, который предназначен для добровольного погашения задолженности, судебный пристав-исполнитель применил в отношении организации меры принудительного исполнения.

Так, в рамках исполнительного производства он обратил взыскание на средства, которые находятся на банковском счете организации.