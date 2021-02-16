РИАМО - 16 фев. В настоящее время спортивные залы в школах не приспособлены к проведению в них других уроков, кроме физкультуры, однако систему образования необходимо модернизировать в пользу здоровья детей, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил проводить школьные уроки в спортзалах, так как, по его мнению, долгое сидение за партой неблагоприятно сказывается на здоровье школьников.

«На мой взгляд, спортзалы у нас не приспособлены для того, чтобы в них проходили какие-либо другие уроки, кроме физкультуры. Но я согласна с тем, что нашу систему образования нужно как-то разворачивать в сторону сохранения здоровья детей», — сказала Мишонова.

Она отметила, что детям необходимо двигаться, а некоторые из них просто не могут сидеть на месте.

«Ведь они (дети - ред.) другие, им нужно больше двигаться, некоторые совсем не могут сидеть на месте. Пора увеличивать перемены и сокращать уроки, делать их более динамичными, чтобы дети во время занятий могли ходить в классе, общаться друг с другом, делать совместные проекты», — добавила омбудсмен.