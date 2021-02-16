РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В подмосковном Подольске представители Московской областной думы провели семинар-совещание с главой округа, депутатами горсовета и общественниками, на котором рассказали о новациях в законотворчестве в 2020-2021 году и ответили на вопросы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске во вторник прошел семинар-совещание представителей Мособлдумы во главе с членом комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Сергеем Юдаковым. В нем приняли участие депутаты совета депутатов округа, члены общественной палаты, руководители нескольких казенных учреждений, деятельность которых связана с вопросами социальной защиты и поддержки населения.

«Мы проводим очередной семинар с депутатами городского округа Подольск, такие встречи у нас традиционные. Но в связи с тем, что часть 2020 года и в начале 2021 гола мы были в изоляции (из-за пандемии коронавируса - ред.), к сожалению, эта традиция прервалась. Но я думаю, что мы ее обязательно возродим и будем встречаться с депутатами местных советов ежемесячно, как это было и ранее», - сказал Юдаков.

Он добавил, что такие встречи используют в качестве инструмента для мониторинга действующего законодательства. Зачастую получают какие-то предложения или замечания, связанные с практикой применения тех или иных законов, поэтому такие встречи очень полезны.

Парламентарии отчитались о проделанной работе Мособлдумы как законодательного представительного органа государственной власти в 2020 году и поделились планами на 2021 год. Кроме того, они ответили на вопросы депутатов. Глава Подольска Николай Пестов привел пример практической пользы таких встреч.

«Когда мы проводили подобную встречу три года назад, остро стоял вопрос о выделении земельных участков для нужд многодетных семей на территории округа, находящихся в федеральной собственности. Благодаря работе депутатов нашей группы и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова это вопрос был решен. Сегодня мы формулируем другие вопросы - как обеспечивать коммуникациями эти территории, и вопрос стоит для всей области», - сказал Пестов.

Среди вопросов, которые задавали парламентариям, была просьба помочь в решении ситуации с передачей 11 заброшенных домов микрорайона-новостройки Кузнечики-2 в муниципальную собственность, стояли вопросы о выделении финансирования для сотрудников, занимающихся развитием проекта «Активное долголетие», строительстве новой поликлиники в микрорайоне Силикатная-2, решении судьбы усадьбы «Ивановское», строительстве нового ЗАГСа и ряд других.