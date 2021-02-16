РИАМО - 16 фев. Движение поездов на Замоскворецкой линии метрополитена восстановили после инцидента с пассажиром, сообщает Telegram-канал «Метро.Оперативно».

Ранее движение поездов по «зеленой» ветке метро от «Красногвардейской» до «Автозаводской» прервалось из-за человека на путях. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено. Потребуется некоторое время на вхождение в график», — говорится в сообщении.