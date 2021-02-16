РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В 2020 году в Повадинском административном округе Домодедова вывезли 968 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов, сообщил начальник территориального отдела Алексей Голенко.

Во вторник в Повадинском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Вячеслава Крымова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Каширский региональный оператор в прошлом году вывез 968 тысяч кубов твердых коммунальных отходов», - сказал Голенко.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.