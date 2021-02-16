РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В 2020 году в территориальный отдел Повадинского административного округа Домодедова поступило 200 обращений от жителей, сообщил начальник территориального отдела Алексей Голенко.

Во вторник в Повадинском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Вячеслава Крымова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«В 2020 году (в теротдел - ред.) поступило 200 обращений, принято на личном приеме 35 человек», - сказал Голенко.

Он отметил, что по итогам отчета 2019 года было оформлено 42 поручения главы. На сегодняшний день выполнено 19 поручений, по 8 даны разъяснения, еще на рассмотрении находится 15 поручений.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.