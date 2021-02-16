РИАМО - 16 фев. В рабочем поселке Оболенск городского округа Серпухов сдали участок в аренду под нефтехимическую промышленность, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Участок в три гектара по итогам торгов предоставляется в аренду инвестору сроком на 13 лет. Ежегодные платежи в бюджет городского округа составят около 850 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под нефтехимическую промышленность провел комитет по конкурентной политике региона вместе с городским округом Серпухов.

Планируется, что победитель торгов откроет производство парфюмерных и косметических средств в рабочем поселке Оболенск.

Нефтехимия находится в числе важных промышленных отраслей России. Ее развитие связано с глобальным ростом экономики РФ. Так, в Подмосковье основным направлением специализации нефтехимической промышленности представляется производство минеральных удобрений, средств защиты растений, пластмасс, химических волокон, лаков и красок.