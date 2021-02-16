РИАМО - 16 фев. С 2017 года в Подмосковье с помощью Центра содействия строительству было создано свыше 230 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Центр содействия строительству помогает устранить административные барьеры, уменьшить срок выхода на стройку и создать рабочие места.

«За время работы ЦСС с 2017 года в Подмосковье введено в эксплуатацию 16 миллионов квадратных метров коммерческих объектов, создано более 230 тысяч рабочих мест. За 2020 год введены и открыты 1193 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, среди введенных в прошлом году объектов: распределительный центр Wildberries в Подольске, оптово-распределительный центр «Мираторг» в Домодедове, клинический госпиталь «Лапино-2» и другие.

За прошлый год с помощью Центра содействия строительству при правительстве региона было создано 50 тысяч рабочих мест. В этом году планируется сохранить темп и объемы ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости.