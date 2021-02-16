РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. Основные территории городского округа Домодедово очистят от снега до конца недели, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник в Повадинском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Вячеслава Крымова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Мы взяли на себя обязательства до конца недели, до следующего снегопада, основные территории, дороги привести в нормативное состояние», - сказал Двойных.

Он также поблагодарил жителей, которые в выходные вышли на помощь коммунальным службам и управляющим компаниям, и выразил уверенность, что в ближайшее время последствия снегопада устранят.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.