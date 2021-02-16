РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В 2021 году в городском округе Мытищи выявили пять несовершеннолетних, употребляющих наркотики, сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» майор полиции Ирина Юдина.

Во вторник в округе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«За январь и текущий период февраля у нас выявлено пять несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества. В отношении троих подростков составлены административные материалы, направлены на комиссию», - сказала Юдина.

В рамках мероприятия также обсудили проблему употребления наркотических средств несовершеннолетними.

«Мы ждем всплеска в этом году. Потом что мефедрон дает абстинентный синдром, как героин и амфетамин. При отказе дети долгое время выдерживаются и потом принимают то же количество, которое принимали раньше. Тут же передозировка, отравление. Сейчас нижний уровень это где-то 7-8 класс», - сказала специалист по социальной работе кабинета психопрофилактики и социальной работы наркологического диспансерного отделения ГБУЗ Москвской области МГКБ Елена Яковлева.

Она добавила, что себестоимость грамма мефедрона составляет 19 копеек, а продают его по 3 тыячи рублей, все покупают через даркнет.

«В Мытищах даркнетом владеет практически каждый ребенок. Очень много детей потребляют, которые из внешне благополучных семей. Ведут двойную жизнь. Они в школе замечательные, их все любят, они воспитанные, но у них есть у всех вторая жизнь, где они себя чувствуют взрослыми», - отметила Яковлева.