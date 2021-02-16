РИАМО - 16 фев. Столкновение трех автомобилей произошло во вторник вечером на Окружной проезд, 24, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время перекрыты две полосы в сторону шоссе Энтузиастов.

«На месте работают городские службы», – говорится в сообщении.

Заторы на дорогах Москвы в вечерний час пик достигли 10 баллов из 10 возможных, проблемы с движением транспорта отмечаются в центре города и на вылетных магистралях.

В настоящее время водителям рекомендовали отказаться от поездок на собственном транспорте из-за напряженной дорожной ситуации. Так, в мегаполисе возросло количество мелких аварий.

В Москве продолжает идти снег. Местами наблюдается гололедица.