РИАМО - 16 фев. Наталия Гусева назначена на пост главы управы московского района Силино, ранее она занимала пост заместителя главы управы по работе с населением, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Назначить Гусеву <...> на должность главы управы района Силино города Москвы», — говорится в документе.

Служебный контракт с чиновницей заключен на срок полномочий мэра Москвы, но он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами.

Гусева родилась 25 сентября 1970 года. В 1993 году окончила Московский Государственный институт электронной техники. В 2006 году прошла профессиональную переподготовку в Московском институте экономики, политики и права.

С 1995 года занимала должности в государственной гражданской службе в ЗелАО. В 2017 году была назначена на должность заместителя главы управы района Силино по работе с населением.