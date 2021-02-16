РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Около 6 тысяч кубометров снега вывезли с территории Щелкова с 12 по 15 февраля, активно к уборке дорог и придомовых территорий также присоединились жители, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада на территории городского округа Щелково. Задействовано 170 единиц спецтехники и порядка 600 рабочих. В том числе удалось привлечь дополнительно около 80 снегоуборочных машин при поддержке Щелковского водоканала и строительных компаний - ООО «ЕКС», ООО «Тандем», ООО «Строймонтаж», ООО «Олимп Альянс» и ООО «Молния», - говорится в сообщении.



Активно к уборке дорог и придомовых территорий также присоединились жители, депутаты и представители общественных организаций – всего более 900 человек.



