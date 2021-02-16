РИАМО - 16 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых мошенничестве в отношении москвичей пожилого возраста, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Злоумышленники представлялись работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникали в квартиры пенсионеров. Затем они говорили пожилым горожанам о том, что нужно срочно установить датчики загазованности и предлагали приобрести их по завышенной цене. Пенсионеры соглашалась и отдавали деньги.

«Полицейские задержали подозреваемых, когда они в форме сотрудников газовой службы направлялись по одному из адресов. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято газовое оборудование, а также поддельные удостоверения, мобильные телефоны, печати и документация», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчины не имели профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и на самом деле нигде не работали. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Двое из задержанных находятся под стражей, других выпустили под подписку о невыезде.